Estudantes do Santa Maria que estiveram em contacto com infetado estão de quarentena

"Um deles era um doente internado há cerca de uma semana" © Carlos Manuel Martins

Por Dora Pires com Catarina Maldonado Vasconcelos 11 Março, 2020 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um grupo de estudantes de medicina esteve em contacto com um dos pacientes diagnosticados com Covid-19 e que estava internado há uma semana.

O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho de Escolas Médicas, Fasto Pinto, afirma, em declarações à TSF, que só não houve mais alunos em risco porque foi suspenso o contacto entre doentes e estudantes."Um deles era um doente internado há cerca de uma semana. Houve um grupo de estudantes que esteve em contacto e que está de quarentena, mas isto só foi detetado nesta fase."

Ouça as explicações de Fasto Pinto, em declarações à jornalista Dora Pires. 00:00 00:00

Além dos estudantes, houve ainda profissionais de saúde expostos ao contágio através dos doentes que estavam internados com alegados sintomas de pneumonia. Só agora foi conhecido o diagnóstico de infeção pelo novo coronavírus, mas não se sabe ainda quantas pessoas estarão infetadas. "Neste momento, não lhe posso dizer [quantas pessoas poderão ter entrado em contacto com a pessoa infetada], mas houve com certeza vários contactaram com essas pessoas, embora nem toda a gente que contacte fique infetado."

"Um deles era um doente internado há cerca de uma semana. Houve um grupo de estudantes que esteve em contacto e que está de quarentena, mas isto só foi detetado nesta fase."

O Hospital de Santa Maria reforçou o apelo feito esta tarde. Em carta aberta, em nome das escolas portuguesas de medicina, é pedido ao Governo que tenha a "coragem" de decretar o encerramento das escolas de todo o país, para que a situação vivida em Itália não se repita em Portugal. "Nós ainda não estamos nessa fase, mas podemos vir a estar se não forem tomadas medidas. O encerramento das escolas é uma delas."

Ouça o apelo de Fausto Pinto. 00:00 00:00

"Quanto às universidades, houve a necessidade de um compasso de espera", acrescenta Fausto Pinto. No entanto, o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho de Escolas Médicas lembra que as pessoas com as quais o paciente e também os alunos são um "universo gigante". São "quase dois milhões de estudantes e o agregado familiar, o que constitui grande parte da nossa população", conclui, sobre toda a comunidade académica.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19