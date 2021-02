Estudantes do sexto ano de Medicina vão ser vacinados contra a Covid-19

© Vasco Célio/Lusa

Os estudantes do sexto ano do curso de Medicina vão ser vacinados contra a Covid-19 em breve, anunciou esta manhã o Conselho de Escolas Médicas, concretizando-se assim uma reivindicação que já tinha sido expressa pelos estudantes junto da task force e dos grupos parlamentares.

Em declarações à TSF, a presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, Catarina Dourado, defende que a dualidade de critérios não fazia sentido porque estes alunos estão a correr, diariamente, o mesmo risco que os profissionais de saúde.

"Acaba por ser algo bastante importante para nós porque, sobretudo os estudantes do sexto ano, estão diariamente em ambiente clínico", aponta Catarina Dourado. "Continuamos em estágio e, portanto, expostos a um elevado risco de infeção."

Catarina Dourado aplaude a decisão de vacinar estes estudantes. 00:00 00:00

Os estudantes têm também desempenhado "um grande papel na ajuda aos atuais profissionais de saúde e na resposta à pandemia", pelo que a vacinação é uma forma de proteger "tantos os estudantes como a própria comunidade".

As contas da representante dos estudantes apontam para um universo de cerca de 1800 alunos que beneficiam desta decisão, mas a vacinação pode agora ter ritmos diferentes consoante a disponibilidade de cada unidade hospitalar.

Ainda não há uma data específica para o início da vacinação, com os estudantes a saberem apenas que o processo "depende da logística e do número da vacinas existente em cada hospital" e que os dados dos estudantes do sexto ano a serem incluídos nas listas da vacinação vão ser enviados "o mais brevemente possível".

Estudantes ainda não sabem quando começa a vacinação. 00:00 00:00

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina defende que a medida deve ser estendida aos alunos dos quarto e quinto anos, que também passam tempo em ambiente clínico, onde estão sujeitos a um maior risco de contaminação.

