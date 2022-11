Estudantes voltam a ocupar Liceu Camões. Ministro da Economia recusou convite para estar presente

© Manuel de Almeida/Lusa

Os estudantes associados ao movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!" voltaram esta segunda-feira a ocupar o Liceu Camões, em Lisboa, fechando as portas da escola a cadeado.

Em declarações à TSF, uma das porta-vozes do movimento, Alice Gato, explica que a duração do protesto vai ser negociada com a direção da escola, que respeita o protesto e sempre se mostrou disponível para colaborar.

"Hoje a escola está fechada, mas também estamos em negociações com a direção porque, ao contrário das outras escolas, ao contrário do que aconteceu na Faculdade de Letras, a direção do Liceu Camões é uma direção pela qual nós também queremos lutar e cujos limites também queremos respeitar dentro dos nossos limites, que são lutar por um futuro."

Já o ministro da Economia, António Costa Silva recusou o convite para visitar a ocupação no Camões e assistir à palestra que os estudantes pretendiam ministrar "de propósito para receber o ministro".

Isto depois de, numa entrevista à agência Lusa, António Costa Silva se ter mostrado solidário com os movimentos climáticos e ter dito que nos últimos 20 anos não foi apologista de maior uso do petróleo, considerando que as manifestações são legítimas e mostrando disponibilidade para reunir-se com os ativistas.

"Não nos surpreende, porque, embora o ministro tenha dito que era um homem de diálogo, também nessa entrevista disse outras coisas que não são verdade, como facto de só defender o interesse de renováveis."

O governante afirmou na entrevista à Lusa: "Em todo o meu percurso ao longo de 20 anos não só fui um defensor das energias renováveis, como agora no Governo estamos a potenciar a aplicação dessas energias e a desenvolver tudo para que a transição energética funcione".

Alice Gato responde com ironia: "Caso o Ministro não saiba, gás fóssil não é uma energia renovável e ele defende a maior utilização de gás fóssil. Portanto, achamos que ele beneficiaria muito da nossa aula sobre a crise climática."

Desde segunda-feira, o movimento Greve Climática Estudantil Lisboa iniciou um protesto que incluiu a ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, iniciativa que visa exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar.

As ocupações coincidem com a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorre desde domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18.