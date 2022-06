"Esvaziamento de capacidade financeira." Autarcas da CDU pedem encontro com presidente da ANMP

Seixal © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Por Fátima Valente com Clara Maria Oliveira 28 Junho, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Descontentes com o processo de descentralização, seis autarcas da CDU do Alentejo, Algarve e do Seixal, vão reunir-se esta quarta-feira com a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro.

Vítor Proença foi um dos autarcas que pediu o encontro. O presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, ouvido pela TSF, acusa a ANMP de conivência politica com o governo.

Ouça as declarações de Vítor Proença, autarca de Alcácer do Sal 00:00 00:00

"Quando se transferem competências, transferem-se com os devidos meios logísticos e financeiros", considera Vítor Proença, "e a descentralização significa aproximar das pessoas a administração em condições de satisfazer bem o público-alvo ou as pessoas a quem interessa, e não é esse o caso", explica.

Na área da educação, os seis autarcas queixam-se das verbas que têm de gastar em termos de salários dos profissionais das escolas, que "herdaram" com a transferência de competências do Estado.

Vítor Proença fala do "esvaziamento de capacidade financeira" dos Municípios 00:00 00:00

As refeições escolares e da manutenção e obras em várias escolas também são encargos que as autarquias comunistas do Alentejo, Algarve e do Seixal reclamam.

Vítor Proença sublinha que, entre os seis Municípios que pedem a reunião com a presidente da Associação Nacional de Municípios, há concelhos, como Évora e o Seixal, que enfrentam situações mais graves por terem mais agrupamentos escolares do que outros.

Presidente da Câmara de Alcácer do Sal critica o Governo por não ter feito obras públicas 00:00 00:00

De qualquer forma, o autarca de Alcácer do Sal considera que é uma situação insustentável e que o processo de transferencia de competências se traduz no "esvaziamento de capacidade financeira" dos Municípios portugueses.

A reunião com a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, foi solicitada pelos presidentes dos municípios de Alcácer do Sal, Avis, Évora, Seixal, Silves e Vidigueira.