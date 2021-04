Restrições aprovadas pelos portugueses, Etna fecha espaço aéreo e a dor no muro entre os destaque TSF

Erupção do vulcão Etna © AFP

A maioria dos portugueses concorda com a reabertura a "conta-gotas" planeada pelo Governo e oito em dez aprovam a proibição de circulação entre concelhos na Páscoa. É o que revela a sondagem TSF/JN/DN desta manhã. Mas há mais revelações que resultam do inquérito, para ler, aqui.

Depois do embate, a vistoria. A ponte 25 de Abril está a ser alvo de avaliação técnica após o embate de um navio contra um dos pilares. As causas do acidente estão a ser apuradas pela Polícia Marítima de Lisboa, mas a TSF conta-lhe, aqui, tudo o que se sabe até ao momento.

O muro que separa EUA do México continua a ser protagonista de muitas histórias de sofrimento. Desta vez, as autoridades que patrulhavam a fronteira foram surpreendidas pelas imagens de videovigilância, que captaram duas meninas a serem lançadas por cima da cerca numa zona remota perto de El Paso. Conheça aqui a história.

É também notícia esta quinta-feira o puxão de orelhas da OMS à Europa, que está a falhar "inaceitavelmente" no processo de vacinação. A organização das Nações Unidas avisa os países europeus de que estão hoje numa situação muito mais "preocupante" do que há alguns meses e que nem por isso aceleraram a imunização. A TSF conta-lhe tudo aqui.

De Itália chegam as imagens da nova erupção do vulcão Etna. A atividade vulcânica provocou o encerramento do espaço aéreo no Sul de Itália. Na ilha da Sicília formaram-se uma língua de lava e uma coluna de cinzas de nove quilómetros. Saiba tudo aqui.