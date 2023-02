EUA abatem objeto voador não identificado, o que muda no altar-palco e outros destaques TSF

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca © Michael Reynolds/EPA

Os Estados Unidos abateram esta sexta-feira um objeto não identificado no espaço aéreo do estado do Alasca, confirmaram as autoridades do país em conferência de imprensa.

Lisboa continua a preparar a Jornada Mundial da Juventude e o presidente da câmara, Carlos Moedas, anunciou que o altar-palco no Parque Tejo, junto ao Rio Trancão, teria uma redução de custos para o erário público, passando de 4,2 milhões de euros para 2,9 milhões de euros.

Este novo caderno de encargos para a Jornada Mundial da Juventude inclui uma "redução de preço na ordem dos 30%" no custo do polémico altar-palco e o total financiamento da estrutura no Parque Eduardo VII pela Igreja.

O árbitro de hóquei em patins Nuno Catanho foi suspenso pelas palavras que publicou nas redes sociais sobre o jogo de futebol de quinta-feira entre o SC Braga e o Benfica. Apesar de o comunicado da Federação de Patinagem de Portugal não referir o nome do árbitro, a publicação do madeirense está em destaque.

Mais de 200 quilómetros separam Serpa, no distrito de Beja, do centro da cidade de Lisboa. O Marquês de Pombal é o local de encontro para os milhares de professores esperados na capital em defesa da escola pública. Quando lá chegar, por volta das 15h00, Carlos já levará nas pernas nove horas de pedaladas. O plano de Carlos Azedo está preparado ao detalhe e o professor contou-o à TSF.

Ainda na capital, a manifestação de professores vai condicionar o trânsito a partir das 12h30 de sábado em várias zonas do centro de Lisboa, existindo algumas vias que vão estar interditas à circulação.

Não existe, para já, qualquer bloqueio generalizado ao ChatGPT nas universidades portuguesas. No entanto, a ferramenta de inteligência artificial para criar textos a partir do zero já foi usada de forma fraudulenta no ensino superior nacional. O professor que detetou, em janeiro, a utilização desse instrumento num exame explica à TSF que duvida que impedi-lo solucione o perigo de plágio, uma vez que "existem sempre maneiras de dar a volta aos bloqueios".

O único simulador de cenários sísmicos existente em Portugal foi desenvolvido ao abrigo do estudo e instalado no Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro. Inserindo diferentes variáveis no computador é possível prever o que pode acontecer após um tremor de terra. Sabendo o epicentro, a sua magnitude, a hora de ocorrência e o mês, é possível perceber e antecipar quantas vítimas pode fazer e que locais poderão ser mais afetados, de modo a canalizar os meios de auxílio necessários. Carina Coelho, técnica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no Algarve, dá à TSF o exemplo do terramoto de 1755, que teve uma magnitude de 8,7 na escala de Richter com epicentro no mar, no chamado Banco de Gorringe.

Fumar canábis no "Red Light District" da cidade de Amesterdão vai ser proibido a partir de maio, anunciaram as autoridades locais. A medida faz parte de um conjunto de iniciativas para reduzir a criminalidade e os comportamentos de risco, mas também para restringir as horas de consumo de álcool e antecipar as horas de encerramento de cafés, bares, restaurantes e bordéis.

Depois de o atual líder do PCP ter afirmado que "os renovadores fazem falta", Carlos Brito considera que a "bola" está do lado do PCP e admite, em entrevista à TSF, voltar ao partido com condições.

O realizador de cinema Carlos Saura morreu, aos 91 anos, em Madrid, anunciou a Academia de Cinema de Espanha, que o considera "um dos cineastas fundamentais da história do cinema espanhol".

No futebol, Paulinho vai fazer parte das escolhas de Rúben Amorim para domingo jogar contra o FC Porto. O juiz do Tribunal Central Administrativo do Sul, sabe a TSF, aceitou a providência cautelar apresentada pelo Sporting e pelo jogador.