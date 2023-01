Euforia na apresentação de Ronaldo, PSD abstém-se na moção de censura e outros destaques TSF

Cristiano Ronaldo na apresentação no Al-Nassr © EPA

Cristiano Ronaldo foi apresentado esta terça-feira no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jogador português foi recebido com euforia, garante que teve outras propostas e que a ida para o país asiático não é o fim da carreira, mas adiantou que o trabalho na Europa "está feito".

A moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal é votada esta quinta-feira na Assembleia da República. O PSD e Bloco de Esquerda vão abster-se, o PCP vota contra e o Chega acompanha o partido proponente contra o Executivo.

A TAP também esteve na ordem do dia, com o Bloco de Esquerda a avançar com uma proposta de uma comissão de inquérito à gestão da empresa. O Chega não inviabiliza a ideia dos bloquistas, mas considera avançar com uma proposta sua.

O dia da apresentação de Cristiano Ronaldo também foi o do último adeus a Pelé, que morreu na quinta-feira. Uma multidão acompanhou o funeral do antigo jogador brasileiro num cortejo que durou quatro horas.

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, esclareceu esta terça-feira, em declarações à TSF, que as 60 camas previstas para o novo hospital do concelho não serão destinadas a internamento permanente, mas sim a casos sociais.

Se a gestão TAP tem sido criticada, a operação da companhia aérea foi distinguida pelo site especializado Airlineratings.com como a sexta mais segura do mundo.

A operação de Natal e Ano Novo, que se realizou entre 19 de dezembro e 2 de janeiro, registou mais acidentes e mais mortos do que há um ano.

Terça-feira é, como sempre, dia de Euromilhões. Confira aqui os números sorteados: