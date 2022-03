Eugénia chegou à ilha por amor. Vai ficar por amor

Eugénia Costa não quer deixar a ilha de São Jorge © Rúben de Matos/TSF

A energia sente-se assim que Eugénia se aproxima. De cabelo arranjado, batom vermelho forte e sorriso rasgado. O dia tem um significado especial: cumpre-se hoje exatamente um mês desde que a portuense veio viver para São Jorge. As últimas férias de verão, passadas na ilha, trocaram-lhe as voltas.

"Fui a um café com uma amiga, ela já conhecia o Armando." Assim começou a história. Os pormenores estão ainda bem vivos na sua cabeça. "Ele estava sentado, com um capuz amarelo, de calça cinzenta e com um chapéu. E foi o olhar dele... Apaixonei-me." A paixão foi de tal forma intensa que decidiu trocar a cidade do Porto pela pequena vila de Velas. Chegou a 28 de fevereiro.

O sonho romântico que tinha idealizado mantém-se, mas com mudanças óbvias. A crise sísmica que colocou a ilha em sobressalto mexeu com as rotinas, uma realidade que se sente desde logo no trabalho de Eugénia. A clientela é pouca, mas há que continuar a trabalhar. E um mês de vivência na ilha permite-lhe tirar uma grande conclusão: "Eu gosto de São Jorge, de viver aqui".

A fé mantém a esperança

Ninguém sabe prever quando é que a pacatez de Velas e de outras zonas da ilha vai voltar a ser o que era. Nos últimos dias, têm chegado jornalistas de todo o mundo, que andam numa correria permanente, sempre de tripés sobre os ombros e microfones pronto a gravar o que for preciso. A fé tranquiliza Eugénia. "Tenho sempre fé. Não me vou deixar ir abaixo."

Olhar para o que se passa no mundo permite-lhe relativizar o problema. "Temos de viver o dia-a-dia e tentar superar. O que se está a passar na Ucrânia é mais grave. Qualquer coisa, as autoridades deslocam-nos. Com aquelas pessoas, não. Têm de fugir de casa", diz Eugénia.

Os dias em São Jorge não são os que imaginou. Mas, aos 49 anos, Eugénia vive uma nova vida. "Fui muito infeliz durante 22 anos. Nunca pensei que me iria apaixonar novamente com esta idade." Aconteceu, a vida de Eugénia mudou e, nos próximos dias, vai continuar a fazer-se por estes lados. A portuense confessa que o marido achou melhor que ela fosse para São Miguel, para estar em segurança. Eugénia não quer. Só sai se Armando sair também. Por amor chegou à ilha, só sai com o amor de braço dado.