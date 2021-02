Malveira, 18/01/2020 - Reportagem na Malveira, na papelaria Grifoprint, onde foi registado o boletim com a chave vencedora do Euromilh›es desta semana e que rendeu 100 milh›es de euros ao apostador. (Sara Matos / Global Imagens) © Euromilhões

A combinação vencedora do sorteio desta sexta-feira do concurso do Euromilhões é composta pelos números 6 - 12 - 22 - 29 - 33 e pelas estrelas 6 e 11.

Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados