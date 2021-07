Europa a caminho de uma nova vaga, médicos de família a fazer partos e outros destaques TSF

Madrid © AFP

Ter médicos de família a fazer partos é uma hipótese que pode vir a tornar-se real no Hospital de Cascais. O Sindicato dos Médicos da Zona Sul denuncia a intenção da administração da instituição de saúde de recorrer a uma empresa de trabalho temporário para contratar médicos de Medicina Geral e Familiar para substituir cinco obstetras. A TSF conta-lhe toda a história aqui.

Se ainda vai de férias, deve ler todas as instruções emitidas esta quinta-feira pela task force. Sabia que a primeira e a segunda doses da vacina têm de ser tomadas no mesmo local? Perceba tudo aqui.

Uma ação popular exige a suspensão da cobrança de portagens na A23, A24 e A25. A notícia é conhecida no dia em que o preço praticado em várias vias do país vai cair para metade. A TSF explica-lhe tudo aqui.

"A vida pode estar na porta ao lado." Os micróbios "deverão ser muito comuns", a vida inteligente "é bem mais difícil". É o que diz Abel Méndez, professor na Universidade de Porto Rico, em Arecibo, e diretor do Planetary Habitability Laboratory, que estuda as probabilidades de encontrar vida noutros lugares do universo, e um dos grandes responsáveis pelo Índice de Similaridade com a Terra e pelo Catálogo de Exoplanetas Habitáveis, nesta entrevista à TSF.

Numa altura em que a escalada da pandemia tem provocados picos de casos por toda o território europeu, a OMS alerta: se não mantivermos a disciplina, haverá uma nova vaga de Covid-19 na Europa. Pode ler tudo aqui.

"Quis apagar-se, nunca quis sobressair." Para Marcelo Rebelo de Sousa, a homenagem a Salgueiro Maia é uma "reparação histórica", como pode constatar pela entrevista dada à TSF, aqui.

O Presidente da República refere-se à inauguração da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, em Castelo de Vide. Entre as peças que fazem parte do espólio do núcleo museológico figura o conhecido megafone com que, a 25 de Abril de 1974, no Largo do Carmo, em Lisboa, o então capitão intimou Marcelo Caetano a render-se e a entregar o poder às forças da democracia. Saiba mais aqui.