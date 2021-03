Europa premeia visão de futuro e estratégia de Castelo Branco

Castelo Branco © Direitos Reservados

O Comité das Regiões da União Europeia decidiu premiar o ecossistema empresarial do município de Castelo Branco e as diferentes ações e projetos concretos que os albicastrenses criaram em diversos setores (economia, educação, cooperação transfronteiriça).

Alguns dos casos que valeram o prémio a Castelo Branco, segundo o júri:

- incubadoras de start-ups;

- redução da burocracia para abrir um negócio;

- atividades e formação para promover a cultura de inovação entre crianças e jovens;

- oportunidades de financiamento;

- criação de sinergias, quer através de redes de empresários, quer através da cooperação transfronteiriça, especialmente com a vizinha Região Espanhola da Estremadura.

O júri, com membros do Comité das Regiões, representantes das instituições europeias, parceiros sociais e associações de defesa do território, reconhece em Castelo Branco "um setor agroalimentar dinâmico e um forte compromisso político com a mudança verde, com potencial significativo para uma recuperação pós-pandemia sustentável".

O Comité das Regiões elogia ainda "uma série de medidas na administração pública e instituições de ensino e diz que a estratégia de desenvolvimento de Castelo Branco está muito bem integrada na Estratégia Regional de Inovação mais ampla da Região Centro de Portugal".

É a segunda vez que um município português recebe este prémio que, sabe a TSF, "funciona como uma espécie de rótulo de excelência" por parte do Comité das Regiões e demais instituições europeias. Lisboa foi o primeiro município português a conseguir este prémio, em 2015. O ano passado o prémio foi para Gotemburgo na Suécia, Gdansk na Polónia e a região espanhola de Navarra.

Em declarações à TSF, José Augusto Alves, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, evidenciou o grande contentamento perante esta distinção, que, no entender do autarca, premeia as marcas distintivas da gestão autárquica.

Notícia atualizada às 9h18