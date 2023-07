Europol identifica 86 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal

© By OSeveno - Own work, CC BY-SA 3.0

A Europol sinalizou 82 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal e foram constituídos arguidos oito suspeitos da prática deste crime.

Ao longo de uma semana, entre 10 a 17 de junho, 132 elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e Autoridade para as Condições do Trabalho sinalizaram mais de 400 adultos e 36 menores, de Norte a Sul do país, e apreenderam 47 passaportes e 12 autorizações de residência.

Portugal foi um dos 32 países que participaram na operação "Joint Action Days" (JAD), coordenada pela Europol.

"Globalmente, foram detidas, em 25 países da União Europeia (UE) e em 7 estados terceiros, 21 pessoas e sinalizadas 261 vítimas de tráfico. Nesta JAD, participaram 27 mil polícias, num total de 11.360 locais inspecionados, incluindo restaurantes, explorações agrícolas, casas de massagens, cabeleireiros, entre outros. Foram, ainda, identificados 65.839 pessoas e verificadas 22.958 viaturas", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

De acordo com o SEF, os dados recolhidos nesta operação da Europol levaram à abertura de 86 novas investigações, com o objetivo de "identificar outros potenciais suspeitos e vítimas de tráfico de seres humanos".

Além da coordenação da Europol, esta operação contou com o apoio da Eurojust, da Autoridade Europeia do Trabalho e da Frontex, e foi implementada como parte da plataforma da União Europeia contra "ameaças criminosas".