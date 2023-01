Eutanásia chumbada pelo TC, bastonária dos Enfermeiros acusada de peculato pelo MP e outros destaques TSF

A fachada do Tribunal Constituicional © Jorge Carmona / Global Imagens

O Tribunal Constitucional (TC) considerou, esta segunda-feira, a lei da eutanásia inconstitucional, após o pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma decisão justificada com a inconstitucionalidade de algumas normas.

Em reação, os partidos voltaram a dividir-se. Entre os principais, o PS vê o chumbo do Tribunal Constitucional à lei da eutanásia como questão de apenas "uma palavra" e quer voltar a clarificar a lei para "dissipar qualquer dúvida". Já o PSD insiste que a questão só se resolve com um referendo.

Pouco depois, o Presidente da República vetou por inconstitucionalidade o decreto do Parlamento que despenaliza a antecipação da morte medicamente assistida, como impõe a Constituição.

A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, está a ser acusada pelo Ministério Público de peculato num caso relacionado com pagamentos de deslocações de automóvel, avançou a Visão e confirmou a própria com uma publicação no Facebook.

Noutro caso polémico, a subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Luísa Sá Gomes, apresentou a demissão por entender não reunir condições para continuar no cargo.

Houve também mais um ciberataque, desta vez no Super Bock Group, que está a provocar "grandes restrições" na operação de abastecimento de alguns produtos, tendo já levado a empresa a acionar os protocolos de segurança.

No futebol, o SC Braga oficializou a contratação de Pizzi. O internacional português estava ao serviço do Al Wahda, mas rescindiu o contrato que tinha com o emblema dos Emirados Árabes Unidos.

Já o treinador Roger Schmidt assumiu que está preparado para perder Enzo Fernández no mercado de inverno de transferências de futebol e lembrou que o Benfica nada poderá fazer se alguém pagar a sua cláusula de rescisão.