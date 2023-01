Eutanásia volta para o Constitucional, PSD acusa Medina de incompetência e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © António Cotrim/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa enviou esta quarta-feira o diploma aprovado pela Assembleia da República sobre a eutanásia para o Tribunal Constitucional. Na base da decisão está "uma questão de certeza de direito". O Presidente da República deu seguimento ao diploma assim que chegou a Belém, depois de a Assembleia da República ter chumbado um recurso do Chega sobre o texto.

Antes, o Parlamento reuniu-se para debater de emergência a crise no Governo que levou à demissão de Pedro Nuno Santos e dois secretários de Estado. O PSD lamentou a ausência de Fernando Medina e insiste na sua demissão, enquanto Ana Catarina Mendes, em representação do Governo, garantiu que existe "coesão" no Executivo.

Pouco depois de dar seguimento ao processo em torno da eutanásia, Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a João Galamba, Marina Gonçalves e aos novos secretários de Estado. Na cerimónia esteve o agora ex-ministro Pedro Nuno Santos, que se prepara para - e pede - o "descanso", depois de "bons sete anos".

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, detalhou as principais "necessidades em termos de ajuda de emergência" na assistência à população ucraniana. Em Kherson, é preciso quase tudo.

No futebol, o talento do norte da Europa está a emergir e há vários clubes de olho nesse mercado. Entre esses clubes estão o Benfica e o Sporting e a TSF falou com o treinador português Frederico Pereira Morais para conhecer melhor Tengstedt a Schjelderup.

De talento com os pés para talento com as mãos, nos Estados Unidos existe um jovem de 19 anos com 2,23 metros prestes a chegar à NBA e até há quem possa querer perder de propósito para o resgatar no draft.

Cristiano Ronaldo chegou na terça-feira à Arábia Saudita, mas há outro português que já espalha futebol por lá. A TSF falou com Fábio Martins que explica o que está à espera do capitão da seleção nacional.