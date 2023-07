Evacuar hospital? "Nego completamente." Carreiras diz que "não há casas em risco" e canil foi evacuado

Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais © Paulo Spranger/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, assegurou esta terça-feira que o incêndio que lavra na zona de Alcabideche, no concelho de Cascais, não coloca em "risco o Hospital de Cascais", bem como as habitações mais próximas. Admitindo ainda que o "fogo já esteve perto do canil municipal", o autarca avança que já foram retirados "mais de 600 animais".

Questionado pela TSF sobre a eventual necessidade de evacuar o Hospital de Cascais, o edil não hesitou na resposta: "Nego completamente. Não há nenhuma necessidade", sublinhando ainda que, por enquanto, não existem danos habitacionais ou danos humanos a registar.

"Não se verifica nenhuma situação que nos leve a acreditar que possa haver risco para as habitações", acrescenta.

Sobre a localidade de Zambujeiro estar a ser evacuada, Carlos Carreiras esclarece que tal está a acontecer "por precaução" e que os "serviços municipais de proteção civil e a ação social da câmara já estão a dar o acompanhamento necessário a esses cidadãos".

Destacando que o vento "tem sido um grande adversário porque leva à propagação do fogo", o autarca admite que existe a possibilidade de haver "uma viragem na direção do vento dentro de uma hora".

"Isto afastará a propagação do fogo para zonas periurbanas e direcioná-lo-á para a serra, razão pela qual os sapadores do SNS e os bombeiros sapadores estão também já a fazer zonas de contenção, para a eventualidade de o vento ao virar poder levar o fogo para a zona que está na serra e poder controlá-lo a partir daí", esclarece.

Ainda sobre o Hospital de Cascais, Carlos Carreiras adianta que, uma vez que o fogo "é muito intenso", foram feitas algumas recomendações, que entretanto já foram "concretizadas".

"Recomendamos - e foi concretizado - o fecho de todas as janelas e o fecho também de todas as correntes de ar que pudessem estar a ser extraídas do exterior, porque é o fogo que está a provocar muito fumo. Mas não há nenhuma previsão - longe disso - de pode ser afetado o Hospital de Cascais e sei que alguns órgãos sociais chegaram a adiantar essa informação que nego completamente", destaca.

Essa foi a informações que revelou ter passado também ao ministro da Saúde, "que tinha essa preocupação", e ao ministro da Administração Interna.

O combate ao incêndio na zona de Alcabideche já mobilizou esta terça-feira 658 operacionais, 176 veículos e uma aeronave, de acordo com o site da Proteção Civil às 21h12.