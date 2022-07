Eventos em florestas proibidos "sem exceção", chuva que pode "evaporar" no ar e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que não irão existir exceções à proibição de atividades em zonas florestais © Paulo Novais/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que não irão existir exceções à proibição de atividades em zonas florestais, nas quais se incluem os festivais de verão, com o objetivo de prevenir incêndios. A garantia foi dada após uma visita à Companhia de Ataque Estendido da Unidade de Emergência da Proteção e Socorro estacionada na GNR de Viseu.

Perante o elevado risco de incêndio, a organização do Super Bock Super Rock, que se realiza de quinta-feira a sábado, na Herdade do Cabeço da Flauta, no concelho de Sesimbra, está articulada com a Proteção Civil, no atual quadro de "estado de contingência".

As temperaturas acima dos 40 graus que se esperam para os próximos dias poderão ser acompanhadas de ventos e trovoadas, com uma precipitação muito dispersa que pode evaporar antes de chegar ao solo, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.

Portugal já não é o país europeu com maior mortalidade por Covid-19 por cada milhão de habitantes, mas era-o na semana passada e os números continuam elevados. Uma realidade que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia considera, à TSF, que poderia ser diferente caso o país apostasse mais na prescrição de medicamentos antivirais como o Paxlovid, que já se sabe ter bons resultados nos casos mais graves.

O PSD condenou esta segunda-feira o primeiro-ministro por reduzir o episódio com Pedro Nuno Santos sobre futuro aeroporto a "um casinho", desafiando-o a dizer se avança com a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) antes de haver "outros progressos" sobre o tema.

Ainda no PSD, o candidato único a líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, mantém na sua lista quatro vice-presidentes da anterior direção da bancada, incluindo Ricardo Baptista Leite, e propõe entre os novos o ex-secretário-geral adjunto Hugo Carneiro.

Os ministros das Finanças da zona euro não conseguiram novamente chegar a acordo sobre a nomeação para o cargo de diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), ao qual concorre o ex-ministro da tutela, João Leão.

O internacional português Francisco Trincão já está em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. "Ainda não é o momento indicado para falar", disse o internacional português à CNN, antes de um almoço em Lisboa.

Uma despedida com muita emoção e lágrimas. A TNT Sports divulgou as imagens do momento em que Enzo Fernández se despediu da família. O médio do River Plate também foi acarinhado por alguns adeptos do clube argentino que estavam no local.

Em Lisboa, o trânsito na zona da Avenida 24 de Julho vai estar sujeito a constrangimentos a partir de quarta-feira e durante 23 meses por causa da construção da estação do Metropolitano de Santos, informou esta segunda-feira a empresa.