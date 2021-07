Uma evolução que se prevê "aguda" na UE, médicos reclamam direito a viver e outros destaques TSF

Para ler ao meio-dia, tem ainda a sondagem para TSF-JN-DN que aponta um declínio da aprovação do Governo e uma maior confiança na vacinação, o aviso reiterado de Graça Freitas, a aprovação comunitária do apoio de emergência à TAP, a entrevista com João Ferreira, a propósito da candidatura à Câmara de Lisboa, e a reportagem em Luanda, da 13.ª cimeira da CPLP, onde se encontra Marcelo rebelo de Sousa.