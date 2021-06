Ex-administradores de bancos constituídos arguidos no processo de Joe Berardo

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Vários antigos administradores de bancos em Portugal estão a ser constituídos arguidos na investigação que levou à detenção de Joe Berardo.

A informação está a ser avançada pela TVI, que garante que entre os arguidos está Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre 2006 e 2008, e depois do BCP, até 2012.

A casa do ex-presidente do banco público também foi alvo de buscas. Em causa estará a alegada prática do crime de administração danosa.

O empresário madeirense Joe Berardo e o seu advogado foram detidos por suspeitas de vários crimes e deverão ser presentes ao juiz esta quarta-feira.