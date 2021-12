Ex-ministro Manuel Pinho detido após interrogatório

© André Luís Alves/Global Imagens

O ex-ministro da Economia Manuel Pinho foi detido esta manhã após interrogatório em tribunal no âmbito do caso EDP. A mulher foi também detida.

Ricardo Sá Fernandes, advogado de Manuel Pinho, lamenta toda esta situação. "Eu lamento isto que aconteceu. Acho que isto aconteceu porque o Ministério Público (MP) entende que, mudando o juiz de instrução criminal, tem condições para aplicar uma medida de coação que o outro juiz não teria", considerou, em declarações aos jornalistas à saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

"A Justiça não pode funcionar assim. Isto é uma situação de um grave abuso de poder. O Ministério Público não pode escolher os juízes que acha que lhe servem melhor os seus propósitos e, por isso, devo dizer, mantendo naturalmente toda a tranquilidade, que tenho muitos anos disto, já vi muita coisa na vida forense em Portugal, e esta é uma daquelas que eu achava que não iria ver. Um processo que está em investigação há 10 anos, os factos passaram-se há 15 e há 20 anos, Manuel Pinho compareceu sempre e nunca fugiu às suas responsabilidades e é agora objeto de detenção para ele e para a mulher", afirmou.

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.