Ex-presidente do Alfeite a assessorar empresa-mãe, hospitais em rutura e outros destaques TSF

Corria o mês de janeiro quando chegou a notícia de que José Miguel Fernandes se demitia do cargo de presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite. Porquê? "Motivos pessoais." Sem quaisquer explicações aos trabalhadores ou no Parlamento sobre uma saída que não se esperava, eis que é contratado logo no mesmo mês para assessor na idD - Portugal Defence, a empresa holding do Arsenal do Alfeite. À TSF, a Comissão de Trabalhadores recorda que a justificação oficial que recebeu para a saída do anterior presidente foi a de que se tratava de "motivos pessoais".

Depois dos problemas que levaram à demissão de 87 médicos no Hospital de Setúbal, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) garante à TSF que também no Hospital de Egas Moniz, em Lisboa, a situação é já de rutura.

Perante esta situação, o PCP tem ainda mais urgência e insiste em ouvir no Parlamento a ministra da Saúde e a administração do hospital de Setúbal. A deputada comunista Paula Santos sublinha, em declarações à TSF, que o PCP já tinha requerido "quer a audição do Conselho de Administração do centro hospitalar quer da ministra da Saúde".

Ainda na sequência da denúncia de rutura nestes dois hospitais, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses diz que estes profissionais comungam da angústia e desmotivação dos médicos e das dificuldades em serem substituídos. Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, diz há TSF que não tem dúvidas.

A CP - Comboios de Portugal anunciou que, por motivo de greve, na sexta-feira poderão ocorrer "fortes perturbações" na circulação de comboios a nível nacional entre as 0h00 e as 24h00.

Os preços das casas tiveram, no segundo trimestre do ano, aumentos recorde na comparação homóloga, de 6,8% na zona euro e 7,3% na União Europeia (UE), divulgou o Eurostat.

Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de um forte sismo que atingiu o sul do Paquistão na madrugada desta quinta-feira, de acordo com as autoridades locais. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.