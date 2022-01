Ex-vereador de Pedrógão Grande Bruno Gomes vai recorrer da decisão

© Nuno Brites / Global Imagens (arquivo)

O advogado do ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande Bruno Gomes, Victor Faria, disse esta segunda-feira que vai recorrer da condenação do seu cliente a seis anos de prisão, o que considerou uma pena pesada.

"Não estávamos à espera de uma decisão com esta gravidade, com este peso", afirmou o advogado após a leitura do acórdão, no Tribunal Judicial de Leiria.

Em declarações aos jornalistas, o advogado afirmou que irá "ler o acórdão com atenção" para eleger "aquilo que será invocado" no recurso que irá interpor.

O ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande Bruno Gomes foi condenado na pena única de seis anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Leiria no processo relacionado com a reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017.

Bruno Gomes tinha sido pronunciado por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada, os mesmos do despacho de acusação.