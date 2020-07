Exame de Português "acessível", mas com máscara e desinfetante

© José Carmo / Global Imagens

A Zina saiu do exame de Português com um sorriso no rosto." Foi mais fácil do que eu estava à espera", revela. " Estudei as partes mais difíceis e afinal o exame foi super simples". Esta jovem veio fazer o exame porque quer ingressar na GNR.

Este ano o exame de Português do 12º ano foi diferente. Teve muitas escolhas múltiplas e algumas questões podiam não ser respondidas." De dez questões só contam oito", explica Tomás, este ano do curso de Humanidades está confiante em ter uma boa nota." Correu bem", afirma ainda com a máscara no rosto. Em cada sala estavam apenas 15 alunos e distanciados entre si.

Apesar deste ano o exame ser necessário apenas para quem tenha português obrigatório como prova de ingresso na universidade, dos 100 alunos que frequentaram a disciplina no 12º ano da Escola Secundária João de Deus a grande maioria optou por comparecer." Dos cem, apareceram oitenta e um alunos, ultrapassou as expectativas", revela o diretor Carlos Luís.

O maior desafio foi estar na sala de exame durante duas horas e meia com a máscara colocada. "É pá, foi um bocado complicado, nos primeiros 5 minutos já estava cheio de dor de cabeça", conta o Diogo. No entanto notou que os professores vigilantes estavam sempre a perguntar aos alunos se queriam gel desinfetante para colocarem nas mãos. Também a Zina explica que para entregar e retirar os enunciados dos exames os docentes estavam constantemente a desinfetar as mãos.

É, afinal, uma nova forma de estudantes e professores viverem os exames do ensino secundário.