Exames do 9.º ano e provas de aferição passam a ser feitos no computador em 2023

Por Sónia Santos Silva com Carolina Rico 30 Abril, 2022 • 10:53

A partir de 2023 os exames do 9.º ano e todas as provas de aferição vão ser realizadas no computador. Já se sabia que o Governo pretendia desmaterializar todas as provas de avaliação até 2025, mas agora há mais dados sobre o calendário do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

Segundo avança este sábado o Jornal de Notícias, o modelo vai ser testado já este ano em várias escolas, que estão neste momento a ser escolhidas para integrar o projeto-piloto.

Espera-se que em 2023 todas as provas de aferição, exceto as de Expressão Artística e Física, sejam realizadas em formato digital, assim como provas finais do 9.º ano.

A etapa seguinte, em 2024, será acabar com o papel e caneta nos exames do ensino secundário para que no ano seguinte todas as avaliações passem a ser realizadas em suporte eletrónico.

Em declarações à TSF, o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), Jorge Ascensão, não aponta críticas ao calendário nem ao modelo definido pelo ministério da Educação, mas alerta é preciso criar condições para que todos os alunos tenham meios e se sintam preparados para realizarem provas em formato digital.

Ainda nem todos os alunos têm computador e acesso à internet, lembra Jorge Ascensão 00:00 00:00

Em sentido contrário, Filinto Lima, representante da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, assegura que o acesso dos alunos a computadores e à internet é uma situação que está "ultrapassada".

"Não há alunos que possam ser beneficiados e outros prejudicados. Neste caso concreto estão todos os alunos estão em igualdade de circunstâncias."

Filinto Lima deixa apenas um alerta: espera que estes recursos sejam usados "em contexto de sala de alua" 00:00 00:00

A desmaterialização das provas e dos exames prevê um investimento de 12 milhões de euros, verba que está inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).