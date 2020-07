Exames nacionais começam esta segunda-feira. Espera-se dia tranquilo nas escolas

Exames nacionais (arquivo) © Maria João Gala/Global Imagens

O arranque da época de exames no Ensino Secundário está marcado para esta segunda-feira, com o exame nacional de Português. Apesar do final de ano letivo atípico devido à pandemia da Covid-19, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, antevê um dia tranquilo e diz que o receio inicial de voltar à sala de aula já foi ultrapassado.

"Esta situação do regresso dos alunos decorreu de uma forma pacífica. No início, sobretudo nos primeiros dias, houve alguns receios, sobretudo da parte dos pais, que não deixaram os filhos desconfinar e ir às escolas, mas desde logo perceberam que a escola tinha e cumpria as regras de segurança", explica o responsável, sublinhando que a preparação para os exames foi, ainda assim, bem feita e que se esperam bons resultados.

Filinto Lima conta que em época de exames já havia mais distanciamento social do que era costume, o que leva a que esta fase seja muito idêntica aos anos anteriores. Houve escolas que optaram por realizar os testes em pavilhões gimnodesportivos ou refeitórios por serem sítios mais amplos, mas a grande novidade é mesmo o uso de máscara por parte dos alunos e do professor.

Jorge Ascensão, presidente da Confederação das Associações de Pais, diz que existe sempre alguma ansiedade nesta altura, mas as mudanças deste ano até podem ajudar a que haja mais tranquilidade.

"Todos os anos as famílias vivem muito esse suspense porque os exames têm um peso muito importante nas expectativas de futuro e este ano também existe um pouco mais de tranquilidade nesse aspeto porque sabemos que a nota da escola não será influenciada, o exame não vai influenciar a classificação final da disciplina", recorda.

Ao contrário do que tem sido normal nos últimos anos, este ano letivo os exames nacionais não são obrigatórios e só contam como prova de ingresso, não entrando na nota final de cada disciplina. Assim, apenas os alunos só vão realizar os exames que servem para prova de ingresso no Ensino Superior.