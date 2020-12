É possível circular entre concelhos no Natal, mas não no Ano Novo. Conheça as restrições

De 23 a 26 de dezembro será permitida a circulação entre concelhos, mas não na passagem de ano. Mas há outras exceções às regras de restrição, que a TSF lhe dá a conhecer.

Para o período de Natal e Ano Novo, serão adotadas exceções ao estado de emergência, a serem avaliadas no dia 18, para confirmar que "não é preciso puxar o travão de emergência".

Para tal, alerta António Costa, é necessário que não haja risco. O primeiro-ministro admitiu que o levantamento de algumas das regras pode ver-se comprometido a 18 de dezembro, se a situação pandémica piorar. No entanto, o líder do Governo acredita que a tendência contraria essa possibilidade.

"Estamos a trabalhar hoje, dia 5, com os dados de dia 2. Até ao Natal faltam mais de 15 dias. A 18 devemos ter em conta a evolução da pandemia. Desejo que a evolução até lá permita que mais concelhos passem para o nível de risco moderado", esclareceu.

Esta ressalva de Costa surge para alertar os portugueses para o facto de não se poder excluir a hipótese de as coisas não correrem como se deseja. "Temos de estar todos cientes de que, se assim for, essa trajetória tem de ser alterada. Faço o apelo para que nos próximos 15 dias ninguém aligeire os comportamentos", alertou o primeiro-ministro.

Apesar de haver menos dois concelhos em situação de risco extremo, há em Portugal mais concelhos em risco moderado e ainda são 47 concelhos em risco extremo e 80 em risco muito elevado - veja aqui a atualização do mapa de concelhos dividido por risco epidemiológico. Por isso, nos próximos 15 dias vai manter-se a proibição de circulação entre concelhos a partir das 13h00 ao fim de semana.

Os concelhos com risco de transmissão de Covid-19 muito elevado e extremo voltarão a ter proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 nos fins de semana de 12 e 13 e de 19 e 20 de dezembro. Em causa está o dever de recolhimento entre as 13h00 e as 05h00 do dia seguinte.

"É um esforço que é absolutamente fundamental manter para chegarmos ao Natal com o menor número de infetados possível", começou por considerar o primeiro-ministro. Mas, afinal, que medidas serão aliviadas na quadra natalícia?

Natal

De 23 a 26 de dezembro é permitida a circulação entre concelhos. Na noite de 23 e 24 de dezembro a circulação é permitida apenas a quem já se encontre em circulação. Nos dias 24 e 25 de dezembro só é permitida a circulação até às 02h00. No dia 26 é permitida a circulação até às 23h00.

"O Natal não assegura a imunidade de ninguém. O melhor teste à comunicação é a adesão das pessoas às medidas", defende António Costa, quando questionado sobre se houve mudanças na forma como o Governo comunica as restrições.

Neste período "vai haver uma intensificação da campanhas nos órgãos de comunicação social", para que a população perceba "melhor a forma de transmissão do vírus" e as medidas a adotar para a evitar.

"Cada família saberá organizar-se, mas é preciso que todos compreendam que o Natal não assegura a imunidade de ninguém", assinala.

Passagem de ano

Está proibida a circulação entre concelhos na passagem de ano. No entanto, na noite da passagem de ano será permitida a circulação na via públicaaté às 02h00. Estão proibidas festas públicas ou abertas ao público e são proibidos ajuntamentos de mais de seis pessoas.

As famílias devem evitar festas com muita gente e em que haja longos períodos sem máscara. Confraternização em espaços "fechados, pequenos e pouco arejados" deve ser evitada.

Na noite de passagem de ano, a restauração poderá funcionar até às 01h00, e no dia 1 de janeiro, os restaurantes podem manter a atividade até às 15h00.

Quanto à circulação entre concelhos no período da passagem de ano, vai ser proibida entre as 00h00 de 31 de dezembro e as 05h00 de 04 de janeiro.

Famílias devem ter maiores cuidados

"Não quisemos, ao contrário de outros países, fixar regras sobre a organização familiar", alerta António Costa, que pede cuidado nos convívios familiares. "Cada vez que respiramos ou falamos expelimos partículas tão pequenas que não as vemos a olho nu e tão leves que ficam suspensas no ar", explica o primeiro-ministro.

As famílias devem evitar festas com muita gente e em que haja longos períodos sem máscara. Confraternização em espaços "fechados, pequenos e pouco arejados" deve ser evitada.

As preocupações do Governo nesta fase foram de manter a estabilidade ao mesmo tempo que se criavam exceções para o Natal e Ano Novo.

"A evolução que temos tido tem sido de uma descida consistente que confirma que estamos a conseguir, coletivamente, conseguir esta trajetória de contenção da pandemia. Temos de consolidar esta situação e, daqui a 15 dias, podermos dizer que estamos ainda melhor e podemos viver o Natal em segurança. Se a situação se agravar temos, obviamente, de levantar o sinal de alerta", explicou António Costa.

Para o Governo não há dúvidas: o estado de emergência tem sido essencial para reduzir o número de novos casos de Covid-19 no país.

"Desde o final de setembro até meados de novembro tivemos uma subida constante de novos casos e uma variação positiva. Temos vindo a ter uma queda de novos casos por dia e por semana. Há uma clara correlação e o facto de termos decretado estado de calamidade logo a 15 de outubro e o estado de emergência no último mês", explicou António Costa.

Novos apoios para a Economia serão conhecidos só para a semana

Nesta comunicação ao país, António Costa também revelou que o anúncio de novas medidas de apoio à Economia só será feito pelo ministro Siza Vieira "na próxima semana".

LEIA AQUI TUDO SOBRE O CORONAVÍRUS