Excesso de mortalidade de 1063 óbitos, incêndios e temperaturas recorde no Reino Unido e outros destaques TSF

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reportou um excesso de mortalidade por causa das elevadas temperaturas. Em apenas 11 dias, foram registados 1063 mortes a mais para esta época do ano.

E os incêndios continuam a dar muito trabalho aos bombeiros. O distrito mais afetado é o de Vila Real, onde durante a tarde foram evacuadas aldeias de vários concelhos, inclusive, um lar de idosos. A TSF continua a atualizar minuto a minuto a situação dos incêndios em Portugal.

No Parlamento, o ministro da Administração Interna revelou que os níveis de eficácia no combate aos fogos estão entre os melhores de sempre. José Luís Carneiro revelou também que este ano já foram detidas mais de 50 pessoas pelo crime de incêndio florestal.

Na Europa, França e Reino Unido reportaram novos recordes de temperatura. Pela primeira vez, a temperatura ultrapassou os 40 graus em Londres e na costa atlântica francesa. Em Inglaterra, os bombeiros também foram chamados a combater diversos incêndios, incluindo em zonas residenciais.

A marcar a tarde informativa está a morte de Maria de Lourdes Modesto, uma das mais reconhecidas gastrónomas portuguesas. Numa nota, o Presidente da República evoca a memória de uma figura icónica da segunda metade do século XX.

Na Educação, foram conhecidos esta terça-feira os resultados dos exames nacionais do Secundário. Na generalidade, as médias desceram em todas as disciplinas. Só a Matemática B está abaixo dos 10 valores.

No desporto, o destaque vai para um castigo do Conselho de Disciplinas por causa dos incidentes no clássico entre o FC Porto e Sporting, para a Taça de Portugal. O Estádio do Dragão vai ser interdito por dois jogos.