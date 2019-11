Excesso de plástico. Mais de 800 denúncias contra produtos embalados

© Direitos Reservados

Por Rute Fonseca com Lusa 21 Novembro, 2019 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A iniciativa '#plasticoamais', desenvolvida pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), recolheu um total de 835 denúncias de consumidores sobre produtos com excesso ou injustificada embalagem de plástico.

Pub Pub

Quando se assinala a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, a DECO divulgou esta quinta-feira um balanço da campanha, lançada a 5 de junho.

Pub Pub

Em declarações à TSF, Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO, revela que que 41,05% das denúncias visaram a embalagem de produtos frescos (legumes e frutas) e que19,35% foram relativas a produtos secos de mercearia, como grão e arroz. A percentagem mais baixa (1,96%) diz respeito aos produtos de limpeza.

"O que pesou mais foram os frescos, no top estavam as bananas - produtos que habitualmente compramos a granel e que estavam totalmente embalados. Por outro lado, se pensarmos no próprio comércio online muitas encomendas chegam excessivamente embaladas", disse à TSF.

Paulo Fonseca, da Deco, indica quais os produtos onde os consumidores encontraram mais plástico desnecessário 00:00 00:00

As páginas das redes sociais que serviram de suporte à iniciativa tiveram cerca de 5.350 consumidores envolvidos.

Na sequência das denúncias recolhidas na campanha, a DECO efetuou 10 reuniões com empresas para reivindicar soluções de redução de embalagens. De acordo com Paulo Fonseca, a resposta foi muito positiva, uma vez que as empresas assumiram o compromisso de mudar.

"Muitas vezes os retalhistas alegavam que era o produtores que impunham, mas os produtores diziam que eram os retalhistas que exigiam. Tentámos perceber o que se passava. As empresas assumiram compromissos de mudança, não houve apenas denúncias mas ação por parte das empresas que assumiram compromissos de sustentabilidade e mudança", explicou.

Deco afirma que a reação das empresas à iniciativa também foi positiva 00:00 00:00

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor assinala a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Os resultados da iniciativa #plasticoamais são apresentados esta tarde no Reservatório da Mãe d'Água, em Lisboa.

Notícia atualizada às 9h14