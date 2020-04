Exploratório de Coimbra cria linha gratuita para crianças chateadas em casa

© Pixabay

Do outro lado do telefone os mais novos podem encontrar vários desafios. Esta semana vai ser lançada uma linha direcionada para seniores.

Pescar um cubo de gelo com algodão, criar plantas sem sementes ou fazer aparecer uma mensagem secreta. As propostas que o Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra faz às crianças variam consoante o que cada uma tem em casa.

A linha "Quaren... quê? Estou chateado!" foi criada para conversar, informar e ajudar a passar o tempo de forma educativa. O diretor do Exploratório, Paulo Trincão, enumera algumas das sugestões que são dadas às crianças, como "fazer pequenas experiências com ingredientes de cozinha, ir à janela ver que pássaros conseguem identificar, ou medir a temperatura em vários sítios da casa".

Quando ligam, as crianças costumam pedir sugestões de atividades e "normalmente ligam mais tarde a dar feedback. Por exemplo, um dos desafios é criar um jogo de obstáculos e muitas vezes mandam-nos vídeos" do resultado, conta Paulo Trincão.

Há crianças que fazem perguntas concretas, "porque é que o sabão é importante para eliminar o vírus?", e outras aproveitam para tirar dúvidas, como foi o caso de "um menino de cinco anos que tem uma coleção de caracóis e queria saber coisas sobre caracóis".

Em menos de duas semanas o Exploratório já recebeu mais de 100 chamadas de vários pontos do país, com uma média de idade de 8 anos. A linha gratuita funciona todos os dias, entre as 10h00 e as 18h00, no 800 210 093.

A ideia é que seja para crianças, mas os mais velhos também ligam. "Temos tido pessoas que estão assustadas com o vírus, que partilham essa angústia connosco, e que encaminhamos para linhas mais especializadas. Mas há outras que não querem nada conversar sobre estas questões e, por exemplo, houve um senhor que queria falar sobre o problema da falta de natalidade", refere o diretor.

Para dar resposta à procura dos mais velhos, Paulo Trincão revela que o Exploratório vai lançar esta semana um novo número para seniores. Desta forma, passa a haver um "espaço onde as pessoas possam conversar e onde, de alguma maneira, a ciência e a cultura científica estejam sempre presentes".

Além das linhas telefónicas, o Exploratório tem também a iniciativa "Juntos em casa... Fazer o quê?", que sugere atividades familiares através de vídeos, desafios e experiências.

