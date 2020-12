Exploratório de Coimbra quer tornar a cidade numa das pioneiras na edução para a ciência na idade pré-escolar

Por Diana Craveiro 08 Dezembro, 2020 • 17:36 Partilhar este artigo Facebook

Ajudar a combater o insucesso escolar e tornar gratuito o acesso à ciência. Estes são alguns dos desejos que o diretor do Exploratório - Centro de Ciência Viva de Coimbra, Paulo Trincão, tem para os próximos anos. "Gostávamos muito que as crianças da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, e da região centro, pudessem entrar gratuitamente no Exploratório", indica o diretor, acrescentando que desta forma os professores podem "usufruir dos equipamentos que temos para planearem e aprofundarem os seus projetos educativos".

A partir da comemoração dos 25 anos, o Exploratório vai ter a economia circular como um dos temas centrais, recorrendo ao público mais jovem para chamar a atenção para esta área. "Queremos muito fazer Repair Cafés, estruturas que contemplam um conjunto de oficinas sempre com o conceito e que "nada se deita fora, tudo se recupera"", explica Paulo Trincão. A oficinas vão ser feitas com foco "na reciclagem e transformação de plástico em pequenos objetos" na adaptação de roupa e também no arranjo de brinquedos.

Paralelamente, o Exploratório está também desenvolver um laboratório de práticas inovadoras e educação de ciência para crianças com menos de seis anos. Paulo Trincão indica que o objetivo é promover o contacto com a ciência cada vez mais cedo para que "todas as turmas do pré-escolar façam uma espécie de residência artística e passem uma semana aqui com os professores". O diretor adianta que neste momento estão a decorrer negociações com a autarquia para que o projeto seja permanente e torne Coimbra "numa das cidades pioneiras neste tipo de educação para a ciência no pré-escolar".

As comemorações vão estender-se durante um ano, com exposições, conversas e um novo espaço de exploração de ciência para famílias, o Family Lab. Para assinalar os 25 anos, o Exploratório vai também lançar um filme a 360 graus direcionado para os mais novos, com o nome "Astronomia para Bebés 2.0". A película conta com ilustração de Cristina Sampaio e música de Maria João, e vai ser exibida logo que seja possível haver público.