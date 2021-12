Explosão destrói habitação em Quarteira e faz dois feridos graves

Quarteira © Regina Doria

Uma explosão registada esta quarta-feira de madrugada em Quarteira, no concelho de Loulé, destruiu uma habitação, provocando quatro feridos, dois dos quais graves, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta para a ocorrência foi recebido pelas equipas de socorro às 05h15 e esta manhã "ainda se encontram equipas de bombeiros no local, em fase de conclusão" dos trabalhos de extinção de fogo, adiantou a mesma fonte.

"Houve uma explosão e provocou danos na habitação, e houve quatro vítimas com ferimentos, dois [feridos] graves e dois ligeiros, um deles elemento da Proteção Civil, pertencente aos Bombeiros" de Loulé, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

Questionada sobre se a explosão tinha afetado mais habitações ou veículos automóveis, a mesma fonte respondeu não ter informação disponível. Sobre as causas da explosão, disse ser ainda cedo para determinar o que esteve na sua origem.

No local estiveram 36 operacionais e 13 veículos, entre elementos dos Bombeiros de Loulé, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR, da Cruz Vermelha Portuguesa, da elétrica EDP e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé.

A Lusa tentou falar com o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, mas sem sucesso.

O presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, disse à Lusa que em causa deverá estar uma explosão de gás no Beco das Sentinelas, perto do parque aquático Aquashow, e adiantou que esteve no local com a suas equipas, que se encontram a apoiar os trabalhos de limpeza da via, para onde foram projetados "destroços ainda grandes".

"Houve também outras casas, além daquela onde houve a explosão, que também foram atingidas por alguns destroços, mas as equipas das diversas entidades presentes no terreno estão a avaliar a situação, que já se encontra estabilizada", acrescentou.