Explosão "grave" na base militar de Santa Margarida, madrugada na rua à espera de pedopsiquiatra e outros destaques TSF

Uma explosão esta tarde no campo militar de Santa Margarida matou um militar e feriu outros cinco, dois deles de forma grave. O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e a ministra da Defesa lamentam o sucedido.

Na primeira noite de encerramento da urgência noturna de Pedopsiquiatria no D. Estefânia, um menor que deu entrada com "grande perturbação mental" passou a noite no jardim do hospital para aguardar a chegar de um pedopsiquiatra.

Os lucros da Caixa-Geral de Depósitos em 2022 foram de 843 milhões de euros, mais 45% do que em 2021. O resultado permite pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao Estado.

Depois de o Presidente da República ter admitido que pode acabar por enviar as medidas do pacote "Mais Habitação" para o Tribunal Constitucional ou até optar pelo veto, o Governo garante que está "confortável" com o processo que a iniciativa vai ter de seguir, seja ele qual for.

A poucos meses de produzir a primeira molécula de hidrogénio verde, a EDP anunciou um plano estratégico que aponta para três mil milhões de euros de investimento em Portugal e que inclui dois projetos deste tipo de energia.

O atletismo português garantiu cinco presenças nas finais dos Europeus em pista coberta, que decorrem em Istambul, na Turquia. Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira vão concorrer no triplo salto, Auriol Dongmo e Jessica Inchude no lançamento do peso e Mariana Machado nos três mil metros.

A Rússia acusa um grupo de combatentes ucranianos de ter entrado no país pelo sul do território e disparado contra civis, uma acusação que a Ucrânia rejeita e encara como uma "provocação deliberada".