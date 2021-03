Uma explosão, um sismo e novidades sobre a vacinação. As notícias que marcaram a Manhã TSF

© Koen van Weel/AFP

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira, a notícia da morte de Maria José Valério. A cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting" morreu, aos 87 anos, vítima de Covid-19.

Na ordem do dia, está também um forte sismo, de magnitude superior a 6, que atingiu a Grécia, esta manhã. O tremor de terra foi sentido em muitas cidades do país e até nas capitais de países vizinhos, como a Macedónia do Norte, o Kosovo e Montenegro.

Em destaque ainda uma explosão na Holanda, que pode ter tido como alvo um centro de testagem à Covid-19. Aconteceu na cidade de Bovenkarspel, mas não há registo de feridos.

No que toca à estratégia de vacinação contra a Covid-19, há novidades. A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou uma orientação que define que, nos futuros centros de vacinação, os enfermeiros deverão vacinar 10 pessoas por hora.

A TSF dá a conhecer mais pormenores sobre a polémica da montaria na Herdade da Torre Bela. Segundo o Ministério da Agricultura, os caçadores não tinham de comunicar o transporte dos animais abatidos para Espanha.

E, por último, conheça os argumentos dos especialistas que enviaram à Direção-Geral da Saúde (DGS) uma carta a pedir a reabertura urgente das escolas.