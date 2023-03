Expulso da profissão médico que não detetou malformações do "bebé sem rosto"

O bebé Rodrigo nasceu há três anos no Hospital de Setúbal © Global Imagens (arquivo)

O médico Artur Carvalho, obstetra que ficou conhecido como o médico do "bebé sem rosto", foi expulso da profissão e está "proibido definitivamente de exercer qualquer ato profissional médico" a partir desta quarta-feira.

A decisão foi tomada pelo Conselho Superior da Ordem dos Médicos (CSOM) em novembro do ano passado, mas só foi tornada pública esta quarta-feira.

De acordo com o edital do CSOM, Artur Carvalho é "punido com a sanção disciplinar de expulsão", por "violação dos deveres deontológicos", ficando "proibido definitivamente de praticar qualquer ato profissional médico a partir do dia 1 de março de 2023".

O bebé nasceu no Hospital de Setúbal, em outubro de 2019, sem olhos, nariz e parte do crânio. A mãe do bebé fez três ecografias na clínica EcoSado com o médico Artur Carvalho, ecografias essas que não detetaram qualquer malformação.

Só num exame feito noutra clínica, com uma ecografia 5D, os pais foram avisados para a possibilidade de haver malformações. Questionaram o médico Artur Carvalho, que lhes garantiu que estava tudo bem.

Apesar de o prognóstico inicial lhe dar apenas algumas horas de vida devido às graves malformações na cabeça e no rosto, o bebé Rodrigo tem hoje três anos.

Aquando da divulgação deste caso, a Ordem dos Médicos revelou que o médico já tinha sido alvo de várias queixas, as quais foram investigadas pelo Ministério Público.

No caso do bebé sem rosto, que leva agora à expulsão do médico, o Ministério Público arquivou o inquérito, considerando que, embora Artur Carvalho tenha "violado as regras e normas a que estava vinculado", a malformação do feto "não resultou de erro, omissão ou negligência do médico".

O obstetra já tinha sido suspenso de funções durante seis meses, depois de ter sido aberto um processo na Ordem dos Médicos, suspensão essa que terminou em abril de 2020.