Extensão da "moratória" nas terceiras doses, queixa da PSP contra juiz e outros destaques TSF

A Organização Mundial da Saúde reforçou, esta quarta-feira, o pedido aos países ricos e mais avançados na vacinação para prolongarem, pelo menos até ao final do ano, a moratória na administração de terceiras doses da vacina. Tedros Adhanom Ghebreyesus espera que, até ao fecho de 2021, cada país possa vacinar pelo menos 40% da sua população.

