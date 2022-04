Extinção do SEF volta a ser adiada e já não vai acontecer a 12 de maio

© António Pedro Santos/Lusa

Por Carolina Quaresma com Cristina Lai Men 22 Abril, 2022 • 07:23

Foi adiada a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A informação é avançada pela edição online do semanário Expresso, que não adianta um novo calendário para o fim do SEF.

A última data indicada pelo Governo era 12 de maio. Em reuniões com os sindicatos, logo depois de tomar posse, o ministro da Administração Interna (MAI) confirmou que a extinção iria mesmo acontecer nessa data, mas, agora, o Governo voltou atrás.

Para garantir que não há falhas na segurança, a bem da tranquilidade e dos processos, a extinção do SEF volta a ser adiada, escreve o Expresso na edição online, apesar de na edição impressa garantir que a data se mantém. Esse era o cenário até ao início da noite: um cenário intermédio em que a extinção seria feita por fases, mas mantendo a data de 12 de maio.

Só que ao início da noite, garante o Expresso online, tudo mudou. A operação é adiada, sem novo prazo, com duas hipóteses em aberto: no final do verão ou no final do ano.

O certo é que a base de dados do SEF vai ficar na dependência do primeiro-ministro. O jornal Público garante que a decisão foi consensual no Governo. O sigilo dos dados sobre os estrangeiros em Portugal será da responsabilidade do Sistema de Segurança Interna, que depende do chefe do Governo, ficando, assim, assegurado ao mais alto nível. Certo também é que a parte administrativa, que ficará a cargo da nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, vai depender do Ministério dos Assuntos Parlamentares, agora liderado por Ana Catarina Mendes.

Os sindicatos já tinham avisado que dificilmente seria possível cumprir a data de 12 de maio.

A extinção do SEF está a ser coordenada pelo MAI, José Luís Carneiro, que na quinta-feira prometeu um processo estável e sereno.

"Estamos a trabalhar nos diferentes Ministérios para garantir que esta mudança e transformação ocorram com serenidade, estabilidade, confiança e em condições de garantir que as funções de segurança continuam a ser salvaguardadas", disse.

O ministro garantiu ainda o respeito pelos direitos dos trabalhadores. São cerca de 1800, entre eles centenas de inspetores.