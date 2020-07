DSG confirma 42 casos de Covid-19 em surto no Carregado

Covid-19 no Carregado © EPA

Por Tiago Santos com Teresa Mota 13 Julho, 2020 • 12:41

Subiu para 42 o número de infetados no surto que teve origem na fábrica Geberit, no Carregado, Alenquer, avançou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. Graça Freitas adiantou ainda que há 170 pessoas a aguardar o resultado dos testes.

A empresa do Carregado fez testes de despistagem nas últimas horas a centenas de trabalhadores das instalações da unidade de produção de cerâmicas. A fábrica foi encerrada e os funcionários aguardam resultados em casa.

Cerca de 400 trabalhadores foram testados este fim de semana, havendo já 42 positivos entre os resultados apurados.



Os primeiros dois casos foram detetados no dia 6 de julho. A pedido do delegado de saúde foram testados todos os contactos próximos, sendo que 14 trabalhadores testaram positivo.



Já em maio dois trabalhadores da multinacional suíça tinham testado positivo para a Covid-19. O delegado de saúde garantiu que as medidas impostas pela empresa eram adequadas.

*notícia atualizada às 13h45