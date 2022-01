Faculdade de Desporto da Universidade do Porto entre as 50 melhores do mundo

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto © Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Shanghai Ranking"s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments confirma a primeira posição da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) entre as melhores escolas de desporto em Portugal.



Além da liderança nacional, a Faculdade é a única escola portuguesa a figurar entre as cem primeiras a nível mundial, posicionando-se no ranking de 2021 no 43.º lugar entre as melhores do mundo, 17.º entre as melhores da Europa e quarta entre as escolas de desporto do espaço ibero-americano.

José Oliveira, vice-presidente e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, diz que este brilharete não constitui uma surpresa uma vez que a instituição tem apostado na produção científica.

O Ranking de Shaghai é uma referência para as instituições de ensino superior na área do desporto e resulta da ponderação entre vários indicadores de performance académica e de investigação, como são os artigos científicos indexados na Web of Science, o total de citações, as citações por artigo, os artigos publicados nas publicações académicas de maior impacto e a percentagem de artigos publicados em colaboração com instituições estrangeiras. É nesta última área que tem sido realizada uma forte aposta nos últimos anos e através da qual a FADEUP tem consolidado a sua prestação entre a elite científica mundial da sua área de ação.



O Shanghai Ranking's foi publicado pela primeira vez em 2016, avaliando atualmente mais de 300 universidades de todo o mundo com atuação na área do Desporto.



Na edição de 2021 o ranking é liderado pela universidade australiana de Deakin.