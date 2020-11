O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales © António Cotrim/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 27 Novembro, 2020 • 13:17

Lacerda Sales rejeitou mais uma vez que o Governo tencione deixar a terceira idade de fora da primeira fase de vacinação contra a Covid-19.

"O Governo não tem por hábito comentar documentos internos" provisórios, refere Lacerda Sales, sobre as informações divulgadas nas últimas horas, segundo as quais a comissão técnica sugeria deixar os idosos com mais de 75 anos para depois. O secretário de Estado da Saúde asseverou que a única proposta da DGS, ainda sem aprovação, inclui todos os idosos sem limites de idade. "Esta é que é a realidade da proposta que recebemos. Uma proposta que ainda não analisámos."

O secretário de Estado afirma mesmo que o Governo, na política de combate à pandemia, sempre demonstrou que os mais velhos tinham primazia. "As faixas mais vulneráveis sempre foram uma prioridade. A idade não será um limite para a vacinação."

Os idosos serão uma prioridade neste primeiro momento de vacinação, mesmo "idosos com mais de 75 anos", responde Lacerda Sales, quando confrontado pelos jornalistas, de visita a Beja. "O ruído nesta fase não faz bem a ninguém. Queremos fazer um grande plano de vacinação."

As Forças Armadas são uma entidade muito importante para a distribuição e logística relativa às vacinas, salienta o governante. Há seis contratos aprovados e quatro contratos fechados (16 milhões de doses em jogo). Lacerda Sales quer tranquilizar os portugueses, e diz que os tranches chegarão gradualmente, mas certamente haverá cobertura para o máximo de pessoas possível, em fases diferentes. Lacerda Sales diz ainda que no país há estruturas para armazenar vacinas a 75º C negativos.

Quanto a previsões da evolução da pandemia, só será possível conhecer o pico da segunda vaga de Covid-19 quando passarem dois períodos de incubação com tendência decrescente, afirma ainda o secretário de Estado, confrontado com a possibilidade de Portugal já ter atravessado o auge da segunda vaga de infeções. Lacerda Sales pede aos portugueses que continuem a redobrar os cuidados, para garantir que o SNS não fique assoberbado.

