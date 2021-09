Falha de energia condiciona circulação no Metro do Porto

Metro do Porto © Igor Martins/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 14 Setembro, 2021 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma falha de energia está a provocar problemas no Metro do Porto, esta manhã, entre as estações da Trindade e da Casa da Música. Nesta altura, a circulação do metro faz-se apenas numa via, em ambos os sentidos.

O gabinete de comunicação da Metro do Porto adianta à TSF que o problema foi detetado pelas 8h40 desta terça-feira.

De acordo com o porta-voz da Metro do Porto, a situação deverá estar resolvida cerca das 12h00, devendo a circulação ser restabelecida com normalidade em toda a rede.

Na origem do problema terá estado um veículo que "circulava no túnel J [exclusivo para composições sem clientes] e que terá provocado um curto-circuito", adianta a Metro do Porto.

Notícia atualizada às 11h50