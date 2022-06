Falhas nas urgências. Governo pediu para verificar escalas nos períodos mais críticos

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca com Cátia Carmo 09 Junho, 2022 • 21:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Por causa dos constrangimentos e falhas nas urgências um pouco por todo o país, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garante que já pediu para verificar as escalas nos períodos mais críticos do ano para que não existam falhas.

"O que faremos em conjunto com os Conselhos de Administração, com a devida serenidade, é tentar colmatar estes períodos mais difíceis de escalas de urgência. A tutela já pediu as escalas dos serviços de urgência quer do verão quer do Natal porque são épocas em que é mais difícil de preencher essas escalas", explicou António Lacerda Sales.

Ouça as declarações do secretário de Estado da Saúde 00:00 00:00

O atendimento urgente de Ginecologia e Obstetrícia e de Ortotraumatologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, por exemplo, retomou esta quarta-feira o seu funcionamento normal após um encerramento temporário.

O Hospital Garcia de Orta (HGO) esteve sem atendimento urgente de ginecologia e obstetrícia durante o dia de quarta-feira e as 08h30 desta quinta-feira e de ortotraumatologia até às 20h00 de quarta-feira.

Segundo o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, este é um problema recorrente naquela unidade hospitalar por falta de médicos para assegurar os serviços de urgência.