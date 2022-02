Falhas nos cabazes de famílias carenciadas, o retrato universitário da violência no namoro e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Uma guerra de concorrência está a prejudicar famílias carenciadas, adianta o Jornal de Notícias (JN) esta segunda-feira. Há famílias que têm cada vez menos comida no prato apesar de receberem apoio do programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, criado para combater a pobreza e exclusão social, e o Ministério da Segurança Social, que faz a gestão do programa, admite falhas na entrega de alguns produtos. No entanto, garante que o problema deverá começar a ser resolvido já este mês.

Esta segunda-feira celebra-se o Dia dos Namorados. Um estudo divulgado sobre violência no namoro em contexto universitário refere que mais de metade dos alunos disse já ter sido sujeito a pelo menos um ato violento, quase em igual proporção de homens e mulheres.

O Dia Nacional do Doente Coronário também se celebra este dia 14 de fevereiro. Eduardo Infante de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) confirmou na TSF que em 2020 e 2021, o número de pessoas com sintomas de enfarte "aumentou". Além desse dado, também considerou "preocupante" o decréscimo de cerca de 20% nas angioplastias na fase estável, porque "existiu um conjunto de doentes a quem a doença coronária não foi diagnosticada".

José Manuel Pureza, professor da Universidade de Coimbra e deputado na bancada do Bloco de Esquerda (BE) desde outubro de 2009, abandona o Parlamento na sequência dos maus resultados do partido nas últimas eleições legislativas. O ex-deputado foi entrevistado, esta segunda-feira, na Manhã TSF por Fernando Alves e garantiu não deixar cair a luta pela eutanásia. "Será sempre uma bandeira à qual me associarei independentemente da minha colocação institucional. Esta não é uma batalha do Parlamento, é uma batalha de todos." Ao longo da semana, a TSF ouve diariamente deputados que se despedem da Assembleia da República.

São cerca de 13 mil as pessoas que, por dia, vão continuar sem poder fazer testes clínicos na rede de laboratórios Germano de Sousa. Depois do ataque informático da semana passada estes laboratórios deveriam reabrir esta segunda-feira, mas para garantir que não há falhas, Germano de Sousa explicou na TSF que os laboratórios devem reabrir na terça-feira no Norte e só depois no Centro e Sul.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) propôs que a Fábrica do Inglês e Museu da Cortiça seja classificado como monumento de interesse público. O imóvel está nas mãos da Caixa Geral de Depósitos e poderá ser vendido em breve, mas, neste momento, está ao abandono. Ouça a Reportagem TSF.

O comerciante português Joaquim Vieira pediu no domingo ajuda às autoridades portuguesas e venezuelanas para recuperar da demolição do comércio Frutaria Biruma, em Altamira (leste de Caracas), que um tribunal local não conseguiu travar. "Não queremos culpar ninguém, mas agradecemos que, já que nos demoliram, nos ajudem a reerguer-nos", pediu o português de 71 anos. O responsável da Associação Civil de Venezuelanos em Lisboa concluiu e lamentou e disse que "na Venezuela não há lei".

Numa população de 1765 pessoas, dez chegaram ao centenário. A remota localidade montanhosa na ilha da Sardenha, Perdasdefogu já foi estudada por vários cientistas e avançaram com explicações como o ar limpo, o estilo de vida ativo e a dieta rica em legumes frescos para a longevidade da população.