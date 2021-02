Falso plano de desconfinamento para março, abril e maio circula nas redes sociais

Governo alerta para falso plano de desconfinamento a circular nas redes sociais © Mário Cruz/EPA

As caixas de mensagens Whatsapp foram invadidas, esta quinta-feira, por um alegado plano de desconfinamento do país para os meses de março, abril e maio de 2021. O gabinete do primeiro-ministro garante à TSF que o documento em circulação é falso. O Governo informa ainda que "esta falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público".

O ficheiro que está a ser amplamente partilhado nas redes sociais tem um grafismo muito semelhante ao utilizado pelo Governo nas comunicações de medidas feitas nos últimos meses, o que terá levado várias pessoas a considerarem-no verdadeiro e válido.

Nesse falso plano podem ser encontradas informações falsas sobre medidas para áreas como a educação, a restauração, os transportes e o comércio.

"Encontra-se a circular um documento falso que apresenta um suposto plano de desconfinamento, imputado ao Governo, o qual consiste numa adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em abril do ano passado", avança o Governo em comunicado.

O comunicado enviado às redações esclarece que "este documento não tem qualquer veracidade, não é da autoria do Governo, nem se baseia em qualquer trabalho preparatório, pelo que às informações constantes do mesmo não deve ser atribuída qualquer credibilidade".

Assim sendo, "pela desinformação e falsas expectativas que tal documento pode gerar, com o inerente risco para a saúde pública, esta falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público".

O Governo esclarece ainda que está "a preparar os futuros passos de desconfinamento, que serão dados em devido tempo, em articulação com a estratégia de testagem e o plano de vacinação", mas considera "inoportuno proceder nesta fase a qualquer apresentação ou discussão pública sobre o tema"

"Este não é ainda o momento do desconfinamento. Pelo contrário, tal como referido no projeto de decreto de Sua Excelência o Presidente da República, não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, neste contexto, as medidas de restrição dos contactos", pode ler-se no comunicado.

O verdadeiro plano de desconfinamento ainda não é de conhecimento público. Sabe-se apenas que o Presidente da República quer que o futuro desconfinamento seja planeado por fases e com base em indicadores objetivos.

O objetivo está no decreto de Marcelo enviado para o Parlamento para renovar o estado de emergência e a meta é logo definida no preambulo e mais duas vezes, em diferentes momentos, ao longo do decreto presidencial.