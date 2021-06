Falta de controlo nos aeroportos. Ordem dos Médicos preocupada com importação de variantes

Faro © Carlos Vidigal/Global Imagens

Por Nuno Guedes* 25 Junho, 2021 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O bastonário da Ordem dos Médicos alerta para a acumulação de passageiros nos aeroportos portugueses à espera dos novos controlos referentes à monitorização da Covid-19.



Miguel Guimarães recorda as variantes que se desenvolvem noutros países, e teme "a grande acumulação de pessoas: pessoas que estão cansadas, pessoas que vêm de Espanha, vêm de Itália, vêm da Bélgica, do Brasil, da Venezuela, que vêm de cada parte do mundo".

"Juntam-se ali todas no mesmo sítio, praticamente encostadas umas nas outras; não há espaço", alerta o bastonário. "Não há fiscalização possível, os aeroportos não foram devidamente fechados para haver uma fiscalização e até uma ajuda às pessoas que nem sabem para onde hão de ir, ficam desorientadas."

Para Miguel Guimarães a ausência de controlo equivale a "promover um ponto nevrálgico no controlo da propagação da própria infeção num sítio em que a infeção pode propagar-se com mais facilidade de país para país". O bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com a possibilidade de importação de novas variantes para Portugal. "As variantes vão-se espalhando, e espalham-se a uma velocidade...", reconhece.

Ouça as declarações de Miguel Guimarães. 00:00 00:00

* e Catarina Maldonado Vasconcelos