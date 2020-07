Falta de espaço obriga migrantes vindos de Marrocos a ir para a prisão

© Luís Forra/EPA

Os 21 migrantes vindos do Norte de África, intercetados na ilha do Farol na passada terça-feira, foram levados para o Estabelecimento Prisional do Linhó onde ficarão a aguardar o avanço do processo de afastamento do país que lhes vai ser instaurado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF diz que esta ida para uma prisão, decretada pelo Tribunal Judicial de Faro, acontece porque está esgotada a capacidade de instalação dos centros de instalação temporária para estrangeiros que chegam ilegalmente a Portugal.

Os que esta quarta-feira chegaram ao Algarve, num pequeno barco, foram esta quinta-feira presentes a este Tribunal por entrada e permanência irregular em território nacional.

Segundo o SEF, desde terça-feira que o grupo estava à guarda da GNR e do SEF, o qual desenvolveu os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, uma vez que chegaram sem documentos.