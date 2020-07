Falta de financiamento leva estudantes da Universidade de Lisboa a queixarem-se à tutela

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por José Milheiro com Sara Beatriz Monteiro 13 Julho, 2020 • 09:43

A Associação Académica da Universidade de Lisboa vai-se queixar ao ministério do Ensino Superior e ao Parlamento, depois de três anos sem financiamento da reitoria da Universidade de Lisboa.

O presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa reclama o pagamento de 55 mil euros por ano. Em entrevista à TSF, Hélder Semedo pede que se cumpra a Lei.

"Visto que a situação já se prolonga há demasiado tempo, entendemos nas últimas semanas pedir aos partidos políticos que forcem a necessidade de cumprir aquilo que está no regime jurídico das instituições do ensino superior e também no regime jurídico do associativismo juvenil, coisa que os partidos estão a analisar. Na quinta-feira temos uma reunião com a tutela", avança.

Hélder Semedo garante que o dinheiro é fundamental para a Associação e que serviria, por exemplo, para "iniciativas de cariz social" de apoio aos estudantes.