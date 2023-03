Falta de médicos em Mação afeta 75% da população

O presidente da câmara municipal de Mação, Vasco Estrela © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

O município de Mação debate-se com um problema grave de falta de cuidados de saúde de proximidade, sendo que apenas 25% da população tem hoje médico de família atribuído. Para cativar profissionais de saúde, a autarquia está disposta a atribuir um incentivo financeiro substancial, que pode ascender aos 2500 euros/mês.

Vasco Estrela, presidente da câmara de Mação, relata uma situação "dramática" e diz que se resolveria com dois a três médicos, a quem acena com um incentivo de 30 mil euros por ano para que prestem serviço no concelho.

O regulamento para atribuição de incentivos à contratação de médicos está em período de consulta pública até dia 21 de abril. O documento propõe atribuir um apoio mensal de 2500 euros a cada clínico de medicina geral e familiar que se candidate para exercer a tempo inteiro em Mação, pelo prazo máximo de três anos, podendo ser renovado por igual período, ajustando o valor quanto a tempo parcial.

Segundo Vasco Estrela, o incentivo proposto, que "servirá de complemento ao ordenado base" de cada um dos "dois a três" profissionais de saúde necessários, "vai ao encontro da realidade de um concelho com 400 km2, mais de 100 localidades e uma população muito envelhecida".

O autarca sublinhou que a falta de médicos e a atribuição de incentivos "é uma realidade na região" do Médio Tejo e disse que "tudo isto deve fazer pensar e refletir sobre o estado a que a situação chegou", ao nível dos cuidados de saúde de proximidade.

"Tivemos de tomar esta decisão, prescindido de investir noutras áreas, para que a população de Mação tenha direito ao que é básico e que deveria ser assegurado pelo Estado, mas, neste caso como em tantos outros, lá estão as autarquias a substituírem-se ao Estado", criticou.

Após o período de consulta pública, o Projeto de Regulamento de atribuição de apoios financeiros seguirá para discussão e votação final em sede de Assembleia Municipal.