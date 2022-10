Falta de pessoal no IMT deixa quase 13 mil alunos à espera de exame de condução

© Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 31 Outubro, 2022 • 15:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC) alerta que a falta de pessoal no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) está na origem da lista que já conta com quase 13 mil alunos à espera de um exame para obter a carta de condução.

A edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias conta que, destes, 4723 esperam há mais de três meses e 105 há mais de quatro anos.

Em declarações à TSF, Ricardo Vieira, responsável da APEC, explica que "muitas das pessoas que realizam exames no IMT reformaram-se e não substituíram estas pessoas".

Ricardo Vieira explica que os trabalhadores que saíram do IMT não foram corretamente substituídos. 00:00 00:00

"Nem sequer têm profissionais credenciados, a maior parte dos que fazem exames são pessoas que lá trabalham e tiveram uma pequena formação", acrescenta. A situação, garante, era de "fácil" solução "se o IMT absorvesse os examinadores dos centros privados como os seus trabalhadores".

Portugal, sublinha, é ainda dos poucos países europeus onde as entidades privadas fazem exames de condução e Ricardo Vieira garante que, nestes centros privados onde também é possível fazer exames mediante um pagamento mais elevado por parte dos utentes, não há falta de examinadores.

De acordo com o presidente da APEC, também as escolas de condução se debatem com "falta de pessoal que ensine nas escolas".

"Há falta de pessoal que ensine nas escolas" 00:00 00:00

"As escolas não estão com capacidade de mandar os alunos todos para exame porque não têm como ministrar as lições", adianta. "Isto é um problema grave e deve-se à falta de condições que os instrutores tinham e que fez com que muitos mudassem para outras atividades diferentes."