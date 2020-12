Falta de potássio e problemas cardíacos. Quais os efeitos de uma greve de fome no corpo?

Apoiantes da greve de fome dos empresários da restauração nas escadas da Assembleia da República a 1 de dezembro © André Luís Alves / Global Imagens

Por Maria Miguel Cabo com Sara Beatriz Monteiro 03 Dezembro, 2020 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A falta de potássio é um dos principais impactos no organismo durante uma greve de fome. Quem o diz, em entrevista à TSF, é a médica e ativista Isabel do Carmo. Ela própria cumpriu 30 dias de greve de fome, quando esteve presa em Custoias há 40 anos, na sequência das Brigadas Revolucionárias e do Partido Revolucionário do Proletariado.

Alem disso, adianta, há sequelas que podem ficar para sempre no corpo, depois de vários dias sem comer: "O mais preocupante é o potássio, porque o nosso corpo, perante a ausência de alimento, vai buscar algumas coisas àquilo que tem lá dentro - vai buscar cálcio aos ossos, vai buscar açúcar ao fígado - mas há um elemento de que não existe nenhum depósito dentro do nosso corpo que é o potássio, que é necessário para todas as células do nosso corpo e, sobretudo, para as células do coração."

Isabel do Carmo sustenta ainda que a ausência de alimento "começa a comer os próprios músculos para fabricar, através do fígado, alguma energia e, comendo os próprios músculos, começa a estar aquilo a que se chama acidose, porque fabrica elementos bioquímicos que são parecidos com a acetona, podendo produzir até alterações ao nível da consciência".

Arritmias e problemas cardíacos são algumas consequências que podem resultar de uma greve de fome.

"Com vários dias com a tal falta de potássio - que pode provocar a morte - eu ponho a hipótese de haver alterações ao nível do ritmo cardíaco, de poderem ficar como sequelas alterações ao nível cardíaco", remata.

O grupo do movimento "A Pão e Água", composto por oito homens e uma mulher, encontra-se em greve de fome há sete dias, acampado em frente ao parlamento, em instalações improvisadas, com tendas e aquecedores e dizem manter o protesto até que o Governo os receba para encontrarem soluções para os seus negócios.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19