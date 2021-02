"Falta de recursos." FENPROF diz que aulas online vão mostrar graves problemas

Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF © Paulo Novais/Lusa

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) está convencida de que o arranque das aulas online vai espelhar graves problemas no acesso a equipamentos e à falta de recursos humanos. O sindicato dos professores esteve, esta sexta-feira à tarde, reunido para debater o regresso às aulas, marcado para a próxima segunda-feira.

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, afirmou que as aulas online estão a ser mal preparadas pelas escolas.

"A forma como as escolas se estão a organizar vai refletir, sobretudo, uma tremenda falta de recursos materiais e humanos. Há uma clara desorientação sobre o que deve ser a atividade síncrona. Por absurdo que pareça, há escolas a impor que as atividades síncronas, ou seja, a aula através do computador, seja como se fosse uma aula presencial, com a duração das aulas normais presenciais nas escolas", explicou Mário Nogueira.

Secretário-geral da FENPROF defende que aulas à distância devem ter menor duração 00:00 00:00

O sindicato dos professores alerta para falhas no acesso a material informático e à internet, tanto pelos docentes como pelos alunos, e afirmou ainda que o regresso às aulas presenciais tem de começar a ser já preparado.