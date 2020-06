Falta de turistas aumenta reservas de água no Algarve

Hoteis do Algarve e os níveis de consumo de água na região © © Algarvephotopress / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 01 Junho, 2020 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um mês de Abril chuvoso e o encerramento das unidades hoteleiras foram as duas causas que levaram a melhorar as reservas hídricas na região do Algarve e Alentejo. Ainda assim, a região mais a sul do país continua em situação de seca moderada.

A porta voz da empresa Águas do Algarve explica que a época da Páscoa sem turistas foi determinante. E nem mesmo o facto das pessoas se terem recolhido em casa durante todo este tempo fez, diz Teresa Fernandes, aumentar em demasia os consumos de água.

No entanto, o Algarve e Baixo Alentejo continuam na situação de seca moderada, com as albufeiras da zona do Sotavento, as barragens de Odeleite e Beliche, a não chegam sequer aos 40% da sua capacidade.

Os hotéis são os grandes consumidores de água no Algarve. Durante os dois meses de encerramento devido à pandemia, baixaram o consumo. A somar a essa situação, o mês de abril também foi chuvoso e fez aumentar as reservas nas barragens e melhorar a situação dos solos.

Situação preocupante mas controlada, garante a Águas do Algarve." Se virmos as reservas atuais, elas são suficientes para abastecer a região, embora os níveis das albufeiras sejam muito inferiores ao que seria desejável para estarmos numa situação de despreocupação", revela Teresa Fernandes.

Anualmente a região tem um consumo de água que ronda os 70 milhões de metros cúbicos e só nos meses de julho e agosto, esse número ultrapassa os 9 milhões. No entanto, este ano pode ser diferente." Se houver uma redução turística, ainda não se sabe o que vai acontecer, mas sim, o consumo da água também será inferior à média dos últimos anos".

Uma situação que também tem o reverso da medalha: um menor número de turistas é mau para a economia mas poderá ser bom para as reservas hídricas

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19